في الجول يكشف – موقف ظهيري الزمالك من مواجهة الترجي التونسي

يحسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون موقف ظهيره الأيسر محمد عبد الشافي من المشاركة ضد الترجي التونسي غدا الجمعة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

عبد الشافي يعاني من كدمة في الركبة، ومن المنتظر أن يحسم كارتيرون وجهازه الموقف إما بالدفع به أساسيا، أو التعويل على عبد الله جمعة اليوم الخميس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون وجهازه يميلون لتثبيت التشكيل، ما يرجح كفة عبد الشافي في المشاركة حال تأكدت جاهزيته، وهو الأمر الأقرب.

أما بالنسبة للظهير الأيمن، فالأمر أصعب قليلا على كارتيرون.

حازم إمام يعاني من مشاكل عضلية، لكنه شارك في جزء من تقسيمة الفريق أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستطيع حازم إمام المشاركة ضد الترجي التونسي، مع تجهيز محمد عبد السلام لخلافته حال لم يستطع قائد الفريق المشاركة أو استكمال المباراة.

يأتي ذلك، في ظل تأكد غياب محمد عبد الغني بسبب الإصابة أيضا.

ويستضيف بطل السوبر الإفريقي، وصيفه الترجي على استاد القاهرة يوم الجمعة بحضور 30 ألف متفرج في ذهاب دور الثمانية، قبل أسبوع من مواجهة العودة في رادس.

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