ساري: من الصعب توضيح السبب وراء مستوانا السيء أمام ليون

انتقد ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أداء لاعبيه في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليون التي خسرها البيانكونيري بهدف، متعجبا مما حدث منهم في اللقاء.

هدف اللقاء الوحيد جاء عقب خروج ماتيس دي ليخت لتلقي العلاج في الدقيقة الـ29 بعد إصابة دموية قوية (طالع التفاصيل).

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الصعب توضيح السبب وراء مستوانا السيء من ناحية تبادل الكرة في الشوط الأول، بهذه الطريقة تهاجم الفرق المنافسة وتعاني أنت كفريق".

وأضاف "افتقدنا القوة، ثم تلقينا الهدف ونحن نلعب بعشرة لاعبين".

وأكمل "في الشوط الثاني، تحسنا وتحركنا بشكل أفضل، واستعدنا السيطرة في نصف الملعب الخاص بالخصم، مما سمح لنا بالسيطرة عليهم".

وأوضح ساري متعجبا "في التدريبات، نتحرك بشكل أفضل وبسرعة أكبر".

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مباراة الإياب ستكون في تورينو يوم 17 مارس المقبل. يوفنتوس سيكون بحاجة للفوز بهدفين للتأهل، فيما يحتاج ليون للتعادل.

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