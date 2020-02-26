في الجول يكشف – هل يحق للزمالك الاستئناف ضد عقوبات القمة؟

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 20:03

كتب : أحمد الخولي

فرجاني ساسي - محمود علاء - شيكابالا - أوباما - أبو جبل - الزمالك - احتفالات السوبر

هل يحق لنادي الزمالك التظلم ضد قرار اعتباره خاسرا في قمة الدوري؟

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا باعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي بعد امتناعه عن المشاركة في اللقاء.

قرار اتحاد الكرة، اشتمل أيضا على خصم ثلاث نقاط إضافية من الزمالك، بجانب تغريم النادي بمبلغ 200 ألف جنيه.

أخبار متعلقة
رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية قائمة الترجي - عودة الهوني وظهور مزيان و3 غيابات لمواجهة الزمالك مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول.. القرار الأقرب لعقوبة غياب الزمالك أمام الأهلي مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: أرسلنا البطاقة الدولية للنقاز بسبب رفع اسمه من قائمة الزمالك

مصدر من لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة قال لـFilGoal.com "الزمالك يحق له الاعتراض على القرارات التي صدرت ضده".

وأضاف "يشترط فقط أن يكون اعتراض الزمالك في خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ثم سننظر فيها ونعيد تقييمها".

المصدر واصل "يحق للزمالك التظلم ضد القرارات وتقديم مستندات عن سبب عدم حضوره للمباراة".

وأتم "الأمر نفسه ينطبق على القرارات الصادرة ضد الأهلي بعد مباراة السوبر المصري، إذ يحق لهم التظلم ضد القرارات".

من جهة أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك بأن تلك الخطوة ستكون ضمن خطوات عديدة ينوي النادي اتخاذها ضد القرارات الصادرة بشأن النادي".

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف في وقت سابق رفضه توقيع أي عقوبة على الفريق، وأنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية ولن توقع أي عقوبة على الفريق.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، لكن يملك الزمالك مباراة أقل.

وبعد العقوبة، سيكون الزمالك في رصيده 28 نقطة فقط، ليتراجع إلى المركز الرابع، فيما سيتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن المقاولون العرب في حالة الفوز بالمباراة المؤجلة مع المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام الترجي من هنا.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو

الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ

في الدوري الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلة – الزمالك يقصي سبورتنج ويضرب موعدا ناريا مع الاتحاد في دوري السوبر 23 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر سولشاير: لن نستعجل التفكير في نهائي أوروبا.. وبرونو يختلف عن البقية 44 دقيقة | أوروبا
مارادونا: لن يستطع ميسي أن يفعل ما فعلته في نابولي 52 دقيقة | أوروبا
كارتيرون: مواجهة صن دوانز؟ الأهلي أصبح أقوى.. وأي فريق يستطيع الفوز بدوري الأبطال 58 دقيقة | إفريقيا
مباشر ليلة الأبطال – ليون (1) يوفنتوس (0) رونالدو يهدر التعادل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر قمة دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(0) سيتي.. إصابة لابورت وخروجه ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك