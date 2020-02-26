في الجول يكشف – هل يحق للزمالك الاستئناف ضد عقوبات القمة؟

هل يحق لنادي الزمالك التظلم ضد قرار اعتباره خاسرا في قمة الدوري؟

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا باعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي بعد امتناعه عن المشاركة في اللقاء.

قرار اتحاد الكرة، اشتمل أيضا على خصم ثلاث نقاط إضافية من الزمالك، بجانب تغريم النادي بمبلغ 200 ألف جنيه.

مصدر من لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة قال لـFilGoal.com "الزمالك يحق له الاعتراض على القرارات التي صدرت ضده".

وأضاف "يشترط فقط أن يكون اعتراض الزمالك في خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ثم سننظر فيها ونعيد تقييمها".

المصدر واصل "يحق للزمالك التظلم ضد القرارات وتقديم مستندات عن سبب عدم حضوره للمباراة".

وأتم "الأمر نفسه ينطبق على القرارات الصادرة ضد الأهلي بعد مباراة السوبر المصري، إذ يحق لهم التظلم ضد القرارات".

من جهة أخرى، كشف مصدر داخل نادي الزمالك بأن تلك الخطوة ستكون ضمن خطوات عديدة ينوي النادي اتخاذها ضد القرارات الصادرة بشأن النادي".

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف في وقت سابق رفضه توقيع أي عقوبة على الفريق، وأنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية ولن توقع أي عقوبة على الفريق.

الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، لكن يملك الزمالك مباراة أقل.

وبعد العقوبة، سيكون الزمالك في رصيده 28 نقطة فقط، ليتراجع إلى المركز الرابع، فيما سيتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن المقاولون العرب في حالة الفوز بالمباراة المؤجلة مع المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

video:1

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام الترجي من هنا.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو

الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ