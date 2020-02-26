كارتيرون: مواجهة صن دوانز؟ الأهلي أصبح أقوى.. وأي فريق يستطيع الفوز بدوري الأبطال

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن انتصار ماميلودي صن داونز على الأهلي الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا بخمسة أهداف دون رد لن يعطيه أي أفضلية في المواجهة المقبلة بينهما في ظل تحسن الفريق الأحمر.

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي لملاقاته السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون لموقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي: "لا أعتقد أن خماسية صن داونز الموسم الماضي ستعطيه أي أفضلية ضد الأهلي الذي يبدو وأنه أصبح أقوى الموسم الجاري".

وأكمل "الأهلي لديه فريق جيد جدا واللقاء ربما يحمل طابعا ثأريا فهم يعرفون منافسهم أفضل الآن".

وانتقل المدرب الفرنسي الذي أشرف على تدريب الأهلي سابقا للحديث عن حظوظ الفرق المتواجدة في ربع نهائي دوري الأبطال عن فرصهم في الفوز باللقب.

وقال المدرب الفرنسي: "أعتقد أن الأمر هو 50-50 لكل الفرق والأمر ذاته ينطبق على تحديد هوية الفائز بين الأهلي وصن داونز".

وأضاف "صن داونز لديه فرصه في الفوز باللقب لكن بكل أمانة أي فريق في ربع النهائي يستطيع الفوز باللقب الموسم الجاري".

وأكمل المدرب الفرنسي "إنها حقا منافسة شيقة لأنه لأول مرة كل الفرق المتنافسة في ربع النهائي سبق لهم الفوز باللقب مرة على الأقل".

وأتم كارتيرون حديثه "مازيمبي يستطيع الفوز والأهلي كذلك وصن داونز لديه فرصة، لكن من الصعب معرفة هوية الفائز بتلك البطولة".

يذكر أن كارتيرون يستعد مع الزمالك للقاء الترجي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي البطولة ذاتها.

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