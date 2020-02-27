مدرب الإسماعيلي: الرجاء فريق لا يؤتمن.. نستكمل مشوار البطولة العربية بدعوات الجماهير

حذر أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي من صعوبة مباراة الإياب ضد الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وقال السلحدار عبر قناة أون سبورت: "الرجاء فريق كبير وقوي، ولا يؤتمن بالفوز عليه بهدف في الإسماعيلية، لقد أبلغنا اللاعبين بذلك".

وأضاف "الفوز 1-0 في مباراة الذهاب نتيجة ليست قوية، سنواجه فريقا كبيرا وجماهيره ستملأ المدرجات، ولن تكون مباراة سهلة، سنكون على قدر المسؤولية ونؤدي برجولة وتركيز".

وتابع "نتطلع للتأهل للنهائي من المغرب ونستكمل المشوار بالفوز بكأس البطولة بدعوات الجماهير، أملنا كبير في البطولة".

وأتم "فترة توقف الدوري مهمة جدا ليتعرف ديديه جوميز أكثر على قدرات اللاعبين، وتجهيز البدلاء في اللقاءات الودية".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس في الخامس عشر من مارس المقبل.

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