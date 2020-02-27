بونوتشي: هزوا شباكنا ونحن بـ 10 لاعبين

أبدى ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس الإيطالي استياءه من تلقي الخسارة من أولمبيك ليون الفرنسي بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

بونوتشي قال عقب نهاية اللقاء عبر شبكة سكاي سبورتس: "الشوط الأول كان خاطئ كنا متأخرين في كل الكرات، وفي بعض المباريات تدفع ثمن أخطائك وكنا مشددوين أيضا وغير حاسمين كفاية، الأمر يتعلق بالعقلية، كنا علينا الاستفاقة بشكل مبكر".

هدف اللقاء الوحيد جاء عقب خروج ماتيس دي ليخت لتلقي العلاج في الدقيقة الـ29 بعد إصابة دموية قوية (طالع التفاصيل).

أليكس ساندرو ارتقى في الهواء، لكنه نزل على رأس وجسد دي ليخت بالخطأ، لتسيل الدماء من الهولندي وخرج لتلقي العلاج.

بونوتشي واصل قائلا: "هزوا شباكنا ونحن بـ 10 لاعبين، كنت لحظة ذكية من أجل التسجيل".

وتابع "والآن لدينا فرصة التركيز على مباراة الأحد أمام إنتر ومن ثم التفكير في التأهل للدور المقبل بعد مواجهة الإياب".

وشوهد بونوتشي أثناء الإحماء يصرخ في زميله الفرنسي بلايس ماتويدي ليرد: "لم أقل له أن يخرج قلت له أن من يجلس على مقاعد البدلاء عليه أن يكون مستعدا للمساهمة".

وأتم "يمكنني أن أقول أن شيئا لم يتم يظهر مع اللاعبين الأساسيين، يتعين علينا حل هذا الأمر، لأن هذه هي الأشياء التي تُحدث الفرق".

مباراة الإياب ستكون في تورينو يوم 17 مارس المقبل. يوفنتوس سيكون بحاجة للفوز بهدفين للتأهل، فيما يحتاج ليون للتعادل.

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