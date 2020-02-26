بعثة الترجي تصل القاهرة استعدادا للقاء الزمالك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

عبدالرؤوف بن غيث - الترجي - الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول للترجي التونسي القاهرة مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الزمالك.

ويحل الترجي ضيفا على الزمالك يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الفريق التونسي ضم 22 لاعبا وعاد لها كل من الليبي حمدو الهوني وماهر بالصغير بعدما تعافي الأخير من الإصابة التي ألمت به قبل بداية مباراة حمام الأنف الأخيرة في الدوري التونسي.

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ويغيب سامح الدربالي وعبد القادر بدران وطه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام في تونس في السادس من شهر مارس المقبل.

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