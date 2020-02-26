كارتيرون: مواجهة صن داونز؟ الأهلي أصبح أقوى.. وأي فريق يستطيع الفوز بدوري الأبطال

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن انتصار ماميلودي صن داونز على الأهلي الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا بخمسة أهداف دون رد لن يعطيه أي أفضلية في المواجهة المقبلة بينهما في ظل تحسن الفريق الأحمر.

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي لملاقاته السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون لموقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي: "لا أعتقد أن خماسية صن داونز الموسم الماضي ستعطيه أي أفضلية ضد الأهلي الذي يبدو وأنه أصبح أقوى الموسم الجاري".

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول رد الفعل على قرار اتحاد الكرة بشأن القمة في الجول يكشف – هل يحق للزمالك الاستئناف ضد عقوبات القمة؟ رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية

وأكمل "الأهلي لديه فريق جيد جدا واللقاء ربما يحمل طابعا ثأريا فهم يعرفون منافسهم أفضل الآن".

وانتقل المدرب الفرنسي الذي أشرف على تدريب الأهلي سابقا للحديث عن حظوظ الفرق المتواجدة في ربع نهائي دوري الأبطال عن فرصهم في الفوز باللقب.

وقال المدرب الفرنسي: "أعتقد أن الأمر هو 50-50 لكل الفرق والأمر ذاته ينطبق على تحديد هوية الفائز بين الأهلي وصن داونز".

وأضاف "صن داونز لديه فرصه في الفوز باللقب لكن بكل أمانة أي فريق في ربع النهائي يستطيع الفوز باللقب الموسم الجاري".

وأكمل المدرب الفرنسي "إنها حقا منافسة شيقة لأنه لأول مرة كل الفرق المتنافسة في ربع النهائي سبق لهم الفوز باللقب مرة على الأقل".

وأتم كارتيرون حديثه "مازيمبي يستطيع الفوز والأهلي كذلك وصن داونز لديه فرصة، لكن من الصعب معرفة هوية الفائز بتلك البطولة".

يذكر أن كارتيرون يستعد مع الزمالك للقاء الترجي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي البطولة ذاتها.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو

الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ

كارتيرون الأهلي الزمالك صن داونز في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليفربول يكشف تقريره المالي للعام الماضي.. إيرادات لا تصدق 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا ضد زيدان: لأن مهاجما وهميا واحدا لا يكفي لتصبح فيلسوفا 27 دقيقة | تحليل في الجول
ماركا: صحفي إسباني يصاب بفيروس كورونا بعد مواجهة فالنسيا وأتالانتا 40 دقيقة | أوروبا
حارس يوفنتوس: ليون سجل أمام 10 لاعبين فقط؟ كان علينا إيقاف الهجمة مبكرا ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف – موقف ظهيري الزمالك من مواجهة الترجي التونسي ساعة | إفريقيا
صن: اختراق بريد جوارديولا الإلكتروني ومحاولة ابتزازه.. والشرطة تحقق ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك