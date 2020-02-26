طائرة – الزمالك يتجاوز كاظمة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة العربية

تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة، بفوزه على نظيره كاظمة الكويتي 3-0 في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

الزمالك تجاوز كاظمة دون عناء، فانتصر في الشوط الأول 25-20.

قبل أن يكتسح نظيره في الشوطين الثاني والثالث بنتيجتي 25-17، و25-15.

ليضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها غدا الخميس في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تخطى الأهلي البحريني اليوم الأربعاء في مباراة مثيرة من 5 أشواط.

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