طائرة – الزمالك يتجاوز كاظمة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة العربية
الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 20:29
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة، بفوزه على نظيره كاظمة الكويتي 3-0 في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.
الزمالك تجاوز كاظمة دون عناء، فانتصر في الشوط الأول 25-20.
قبل أن يكتسح نظيره في الشوطين الثاني والثالث بنتيجتي 25-17، و25-15.
ليضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها غدا الخميس في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.
وكان الأهلي قد تخطى الأهلي البحريني اليوم الأربعاء في مباراة مثيرة من 5 أشواط.
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