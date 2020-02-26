طائرة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية.. وقمة في الأفق

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 18:38

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، بفوزه المثير على الأهلي البحريني 3-2 على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وأنهى الأهلي الشوط بنتيجة 25-23، قبل أن يتعادل الأهلي البحريني بفوزه 21-25 في الشوط الثاني.

ثم عاد الأهلي للتقدم في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، قبل أن يخسر الشوط الرابع بصعوبة بالغة بنتيجة 25-27.

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وأخيرا حسم الأهلي المصري المباراة في الشوط الخامس الفاصل بنتيجة 15-10.

وينتظَر الأهلي الفائز من الزمالك وكاظمة الكويتي في نصف النهائي الآخر الذي يقام في السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويقام النهائي غدا الخميس في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

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