طائرة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية.. وقمة في الأفق
الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 18:38
كتب : محمد سمير
تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، بفوزه المثير على الأهلي البحريني 3-2 على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
وأنهى الأهلي الشوط بنتيجة 25-23، قبل أن يتعادل الأهلي البحريني بفوزه 21-25 في الشوط الثاني.
ثم عاد الأهلي للتقدم في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، قبل أن يخسر الشوط الرابع بصعوبة بالغة بنتيجة 25-27.
وأخيرا حسم الأهلي المصري المباراة في الشوط الخامس الفاصل بنتيجة 15-10.
وينتظَر الأهلي الفائز من الزمالك وكاظمة الكويتي في نصف النهائي الآخر الذي يقام في السابعة مساء اليوم الأربعاء.
ويقام النهائي غدا الخميس في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
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