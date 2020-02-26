قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 23 لاعبا في رحلة زامبيا لمواجهة زاناكو

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تسافر لزامبيا لمواجهة زاناكو في كأس الكونفدرالية.

وتطير بعثة بيراميدز صباح الخميس إلى زامبيا مباشرة لخوض مواجهة زاناكو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي المواجهة المقرر لها الأحد المقبل في زامبيا.

وتضم القائمة المختارة ٢٣ لاعبا هم:

المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبده لومالا.

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

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