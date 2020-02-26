لاكازيت يوضح موقفه من الاستمرار مع أرسنال

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

لاكازيت يحتفل بهدف أرسنال في أوليمبياكوس

أوضح ألكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال موقفه من الاستمرار مع ناديه في الصيف المقبل.

ونفى لاكازيت وجود بند في تعاقده مع أرسنال يتيح له الرحيل عن الفريق الإنجليزي إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية تصريحات لاكازيت الذي قال فيها: "عقدي ممتد مع أرسنال وليس هناك مبرر لمغادرتي للنادي، الجميع سعيد بي هنا".

أخبار متعلقة
ويليان: لا أعرف إن كنت سأبقى في تشيلسي.. الموقف صعب للغاية جلوبو سبورتي: الكرة في ملعب يايا توريه للانتقال إلى بوتافوجو ديلي ميل: كونتي يستهدف فيرتونخين في إنتر

المهاجم الفرنسي أضاف "أنا هنا للدفاع عن ألوان النادي ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز والانتصارات".

وأتم تصريحاته "إذا كان مدربي وزملائي يشعون بالسعادة لتواجدي معهم فهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

ويحتل أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

وشارك لاكازيت البالغ من العمر 28 عاما مع أرسنال في 24 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - مسيرة أسطورية لـ رونالدو

الإعلان عن جدول الدور الثاني للدوري

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ

لاكازيت الدوري الإنجليزي أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
طائرة – الزمالك يتجاوز كاظمة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة العربية 14 دقيقة | رياضات أخرى
مبابي.. رسالة إلى النسخ الصغيرة من كيليان 18 دقيقة | أوروبا
قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 23 لاعبا في رحلة زامبيا لمواجهة زاناكو 19 دقيقة | إفريقيا
لاكازيت يوضح موقفه من الاستمرار مع أرسنال 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – هل يحق للزمالك الاستئناف ضد عقوبات القمة؟ 40 دقيقة | الدوري المصري
فيا: كنت قريبا من الانتقال لـ أرسنال بنسبة 90% 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك