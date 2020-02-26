لاكازيت يوضح موقفه من الاستمرار مع أرسنال

أوضح ألكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال موقفه من الاستمرار مع ناديه في الصيف المقبل.

أليكساندر لاكازيت النادي : أرسنال أرسنال

ونفى لاكازيت وجود بند في تعاقده مع أرسنال يتيح له الرحيل عن الفريق الإنجليزي إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية تصريحات لاكازيت الذي قال فيها: "عقدي ممتد مع أرسنال وليس هناك مبرر لمغادرتي للنادي، الجميع سعيد بي هنا".

المهاجم الفرنسي أضاف "أنا هنا للدفاع عن ألوان النادي ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز والانتصارات".

وأتم تصريحاته "إذا كان مدربي وزملائي يشعون بالسعادة لتواجدي معهم فهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

ويحتل أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

وشارك لاكازيت البالغ من العمر 28 عاما مع أرسنال في 24 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف.

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