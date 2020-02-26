فيا: كنت قريبا من الانتقال لـ أرسنال بنسبة 90%

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

أتليكيو ديفيد فيا

كشف ديفيد فيا مهاجم برشلونة السابق إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أرسنال من صفوف الفريق الكتالوني قبل الانضمام إلى أتليتكو مدريد.

وقال ديفيد فيا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الواقعة: "شعرت إنني بنسبة 90% قريبا من الانتقال إلى أرسنال والعمل مع مدربه آرسين فينجر".

واستدرك "لكن في النهاية لم نصل لاتفاق وجاء أتليتكو مدريد وأتممنا كل شيء خلال ثلاث أو أربعة أيام".

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وواصل "لا أعرف ماذا كان سيحدث لو انتقلت إلى أرسنال، أنا سعيد بانتقالي لأتليتكو ليس فقط للفوز بلقب الدوري الإسباني بل لكل شيء، أنا سعيد جدا باختياري".

وأضاف المهاجم الإسباني التاريخي "أحب الدوري الإنجليزي، وشاهدت الكثير من المباريات فيه وفكرت كثيرا في اللعب فيه".

وأتم "لكن في اللحظة الحالية جاءت كل العروض لوكيلي وفي النهاية اتخذت قرارا آخر، لماذا؟ لا أعرف، أقول دائما إنني أتيحت أمامي عدة فرص للذهاب إلى إنجلترا لكنني اخترت طريقا آخر".

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