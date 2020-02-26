ويليان: لا أعرف إن كنت سأبقى في تشيلسي.. الموقف صعب للغاية

لا يعرف ويليان جناح تشيلسي إن كان سيبقى في صفوف الفريق ويجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري من عدمه.

ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال ويليان لصحيفة "إسبورتي إنتيراتيفو" البرازيلية: "الموقف صعبة للغاية لأن تشيلسي عرض علي التجديد لعامين فقط ولن يغيروا ذلك".

وأضاف "قلت لهم إنني أريد التجديد لثلاث سنوات".

وتابع اللاعب البرازيلي "الموقف صعب ولا أعرف إن كنت سأبقى ام لا، هدفي هو الاستمرار في العمل والتركيز على ما تبقى من الموسم الجاري".

وأتم ويليان "لدي رؤية واضحة للموسم الجاري ولكن بعد ذلك أعتقد إنه من الصعب أن أبقى، لنرى ماذا سوف يحدث".

وانضم ويليان إلى صفوف تشيلسي قادما من شارختا دونتسيك من أنجي ماكشكالا الروسي.

وشار صاحب الـ31 عاما مع تشيلسي في 326 مباراة سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 58 آخرين.

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