بوسكيتس: نعاني من نقص عددي لكننا سنقاتل

قال سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة إن فريقه يعاني من النقص العددي بسبب الإيقاف والإصابات لكنهم سيقاتلون في المباريات المتبقية. وذلك في تصريحاته لـ "موفيستار" عقب المباراة.

وصرح بوسكيتس قائلا: "لدينا قصور في التشكيل حاليا، سيميدو وأنا كنا نعلم بوجود مخاطر للإيقاف في تلك المباراة".

وأضاف "فيدال تحصل على بطاقة حمراء وبيكيه أصيب".

وواصل "لكننا سنخوض تلك المباريات باللاعبين المتاحين".

وأتم "لدينا إصابات يجب التعامل معها لكننا سنقاتل".

برشلونة تعادل مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 18 من شهر مارس المقبل.

مواجهة الذهاب شهدت حصول سيرخيو بوسكيتس على إنذار في بداية الشوط الثاني بعد تدخل قوي على دريس ميرتينز يغيب بسببه عن مواجهة الإياب، وتعرض أرتورو فيدال للطرد وينتظر برشلونة كذلك تحديد موقف جيرارد بيكيه مدافعه الذي خرج مصابا.

وفي حالة غيابه وبسبب الإصابات والإيقاف أصبح لدى كيكي سيتيين مدرب الفريق 13 لاعبا متاحين للإياب وفقا لقائمة الفريق المقيدة في دوري الأبطال.

وستصبح القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - نيتو

الدفاع: نيلسون سميديو - جيرار بيكيه - كيلمون لونجليه - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو.

الوسط: إيفان راكيتيتش - أرتور - فيرنيكي دي يونج.

الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.

فيما لن يتواجد الوافد الجديد الدنماركي مارتين برايثوايت لعدم قيده في البطولة الأوروبية عقد انضمامه قادما من ليجانيس.

ويغيب عن برشلونة بسبب الإصابة كل من: جوردي ألبا - سيرجي روبرتو - عثمان ديمبيلي - لويس سواريز.

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