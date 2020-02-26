مدافع ليفربول: الذهاب لملعب واتفورد ليس بالمهمة السهلة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 16:57

كتب : FilGoal

واتفورد - ليفربول

وصف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول مهمة فريقه ضد واتفورد يوم السبت بالدوري الإنجليزي بالشاقة.

ويحل ليفربول متصدر الدوري ضيفا على واتفورد الذي يحتل المركز قبل الأخير ضمن الجولة 28 من المسابقة.

وقال ترينت عن مواجهة واتفورد المقبلة في الدوري: "أي شيء يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي. كل المباريات صعبة. تركيزنا ينصب على المباراة التالية، كما أن الذهاب لواتفورد ليس بالمهمة السهلة".

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وأضاف "عندما واجهونا على أنفيلد كانت مباراة صعبة. بالنسبة لنا يجب أن نتحلى بعقلية الانتصار بنسبة 100%، والتركيز على المباراة بشدة".

ترينت أمام وست هام، عادل رقمه القياسي كأكثر لاعب صناعة للأهداف في موسم بواقع 12 هدفاً، كما أصبح ثالث أصغر لاعب يصنع 25 هدفاً في الدوري خلف سيسك فابريجاس وواين روني.

وأوضح "أسعد بمساعدة الفريق قدر الإمكان. كان هدفي هذا الموسم صناعة أكثر من 10 أهداف. دائماً ما أحاول دفع نفسي إلى أقصى حد ومساعدة الفريق قدر الإمكان".

وأتم "بالطبع يجب الاهتمام بالشق الدفاعي في الأساس، لكن مع التقدم للأمام أحاول صناعة الأهداف بقدر المستطاع. عادلت رقمي السابق، والآن أسعى لكسره".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 11 جولة من النهاية.

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