وادي يشارك في تدريبات المصري استعدادا لنهضة بركان.. ومحاولات لتجهيز ياسر

تعافى محمود وادي مهاجم المصري من الإصابة التي لحقت به وشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية.

وتعرض وادي للإجهاد عقب مواجهة المقاولون العرب في كأس مصر والتي خسرها بنتيجة 4-0.

ويواصل أحمد ياسر لاعب وسط الفريق علاج قدمه بسبب وجود إصابة بها ويحاول الجهاز الطبي تكثيف جرعات العلاج من أجل اللحاق بالمباراة.

وأجرى أحمد شوشة لاعب الفريق تدريبات تأهيلية عوضا عن إجرائه عملية الفتق في البطن، وشارك لليوم الثاني في تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 1 من شهر مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة المصري قد استقبل بعثة الفريق المغربي فور وصولها صباح الأربعاء استعدادا للمباراة.

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