أمير مرتضى: كيف نخاف من الأهلي ونحن هزمناهم منذ أيام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - الزمالك

تعجب أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك من الأقاويل التي تشير إلى خوف فريقه من مواجهة الأهلي.

ولم يحضر الزمالك لمواجهة الأهلي أمس الإثنين، في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة للدور الأول من الدوري، ليتم احتساب نتيجة اللقاء بفوز اعتباري للفريق الأحمر بثنائية دون رد.

وقال أمير مرتضى عبر قناة ناديه: "حافلة الفريق تأخرت عن الوصول إلى استاد القاهرة بسبب الازدحام المروري الذي تسببت فيه الأمطار".

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وأضاف "والدليل على ذلك تأخر حافلة الأهلي أيضا من الوصول إلى الاستاد والوصول في تمام السابعة والنصف وهو موعد المباراة".

وأكمل "كيف نخاف من مواجهة الأهلي وفريقنا حقق للتو بطولتين خلال أسبوع واحد، وأخر فوز لنا منذ أيام كان على حساب الأهلي في السوبر المصري".

وواصل "كيف أيضا أن يتم توقيع عقوبة على مرتضى منصور رئيس النادي وهو لم يحضر مباراة السوبر المصري".

واستمر في تصريحاته "بالأمس وبسبب الأمطار اتحاد الكرة قرر تأجيل 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية، فكيف لا يتم تأجيل القمة".

وأتم تصريحاته "سنتقدم بتظلم على كل هذه العقوبات سواء الخاصة بمباراة السوبر أو الدوري لحفظ حقوق الزمالك".

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