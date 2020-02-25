الأهلي يبدأ خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه في أحداث السوبر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 21:53

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية اللقاء في السوبر المصري

أعلن الأهلي البدء في أولى خطواته القانونية للحفاظ على حقوق النادي تجاه قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم المتعلقة بمباراة السوبر المصري التي أقيمت قبل أيام ضد الزمالك في أبو ظبي.

وأصدر الأهلي بيانا جاء فيه:

"بدأ مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، ظهر اليوم للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي التي جرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي".

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"وتقدم النادي بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادي الأهلي بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة".

"وتضمنت مذكرة الأهلي كل الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبي الأهلي لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادي سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية".

ووقعت لجنة الانضباط عقوبات على عدد من لاعبي الأهلي وهم محمود عبد المنعم "كهربا" بالإيقاف لنهاية الموسم.

كما قررت إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لمدة مباراتين.

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