موسمياني: نعاني من عشب ملعبنا.. لا يمكن مواجهة الأهلي بتلك الأزمة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 13:52

كتب : FilGoal

موسيماني

انتقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز طول عشب ملعب لوكاس موريبي الخاص بالفريق قبل مواجهة الأهلي المنتظرة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي باستاد القاهرة مساء السبت المقبل قبل أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس المقبل.

وقال موسيماني في تصريحات لصحيفة ذا تايمز لايف الجنوب إفريقية: "مستاء للغاية من العشب، كافح اللاعبون للتغلب على ذلك".

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وأضاف موسيماني "كيف يمكن أن يكون لديك هذا العشب الطويل؟ يبدو وكأنه ملعبا للرجبي، من المستحيل الحصول على الكرة".

وشدد مدرب صن داونز "لا يمكننا مواجهة الأهلي في ملعب مثل هذا، فنحن لدينا لاعبون يمتازون بالسرعة وبحاجة لتحريك الكرة أسرع".

وأوضح "إذا لم نتمكن من فعل ذلك فنحن نلعب ضد أنفسنا، يجب حل هذه المشكلة".

وتابع موسيماني "سأتحدث إلى إدارة النادي، لأنه لا يمكننا اللعب على أرض الملعب هذه التي تجعل الأمر ثقيلا".

وأتم تصريحاته "يجب قطع العشب لضمان سرعة حركة الكرة، ويجب أن تسقى أرض الملعب لتصبح أكثر نعومة".

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