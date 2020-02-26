قبل مواجهة الجزائر.. كاف يمنع زيمبابوي من استضافة مباريات بسبب أزمة الملاعب

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إخطارا إلى الاتحاد الزيمبابوي يفيد بمنعه من استضافة أي مباريات دولية بسبب عدم ملائمة الملاعب لمواصفات كاف.

وكان كاف قد أرسل في نوفمبر الماضي خطابا للاتحاد الزيمبابوي من أجل تطوير 3 ملاعب وهم الملعب الوطني وملعب ماندافا وملعب باربافيلد وهذا لم يحدث.

وأخطر الاتحاد الإفريقي أمس الثلاثاء نظيره الزيمبابوي بقرار المنع وذلك قبل مواجهة الجزائر المقرر لها الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف زيمبابوي منتخب الجزائر ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ورد الاتحاد الزيمبابوي على قرار الكاف في بيان رسمي: "تم إخطارنا بمنع الثلاثة ملاعب من استضافة أي مباريات محلية أو دلية بعد تفتيش الملاعب في نوفمبر".

وأضاف البيان "تم إخبارنا وقتها أن هناك تفتيش آخر لتقييم حالة الملاعب وهذا لم يحدث، ونقوم بتحضير طعن على هذا القرار وبدأنا في العمل على تطوير الملاعب".

وأخيرا ذكر البيان أن مواجهة الجزائر المقرر لها مارس المقبل ستكون في بلد آخر بسبب قرار منع الملاعب.

اقرأ أيضا:

برشلونة لا ينتصر في موطن مارادونا

بايرن يُدمر تشيلسي بثلاثية

أمير مرتضى: كيف نخاف من الأهلي

الأهلي يبدأ خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه في أحداث السوبر

فيديو في الجول – بيب جوارديولا