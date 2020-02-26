مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لحازم إمام وراحة لثلاثي الفريق الأول وعودة عبد الشافي

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 12:28

كتب : FilGoal

مران الزمالك الأخير قبل السوبر

واصل حازم إمام مدافع الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق يوم الأربعاء بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

ويؤدي مدافع الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة ضد الترجي التونسي.

واكتفى محمد عبد الغني مدافع الزمالك بأداء تدريبات تأهيلية على هامش المران في صالة الجيم، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصرية.

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وانتظم محمد عبد الشافي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية وشارك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش المران للتأكد من جاهزيته لمواجهة الترجي بعد الإصابة التي عانى منها على مستوى الركبة مؤخرا.

وحصل كل من محمد عواد ويوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول على راحة من التدريبات الجماعية يوم الأربعاء بإذن من الجهاز الفني.

وينتظم الثلاثي في تدريبات الفريق يوم الخميس بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الترجي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة على استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد واجه الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي في قطر وفاز بنتيجة 3-1 وتوج بطلا للمرة الرابعة في تاريخه.

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