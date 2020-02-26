كرة يد - رئيس لجنة المنتخبات المصرية يوضح حقيقة الاعتذار عن كأس القارات بقطر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 12:25

كتب : محمد سمير

تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

كشف علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات المصرية لكرة اليد حقيقة اعتذار منتخب الرجال الأول عن كأس العالم للقارات في نسختها الأولى والمقرر لها بقطر ومشاركة تونس بدلا من مصر.

وأعلن رئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد أمس الثلاثاء عن الموافقة بالمشاركة في بطولة كأس القارات في نسختها الأولى بقطر في ديسمبر المقبل بعد اعتذار مصر بطل القارة. (من هنا)

وكتب علاء السيد عبر صفحته الرسمية: "توضيح هام، كثر الحديث في المواقع والصحف عن اعتذار منتخب مصر الأول لبطولة ودية في الدوحة بقطر وينظمها الاتحاد الدولي".

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وشدد "للعلم، لا ينظم الاتحاد الدولي حاليا أي بطولة للمنتخبات تحت مسمى أبطال القارات سواء في الدوحة أو أي مدينة أخرى، ورجاء مراجعة موقع الاتحاد الدولي للتأكد".

وتابع "لم يتلق الاتحاد المصري أي دعوة رسمية للمشاركة في البطولة المزمع إقامتها من قبل الاتحاد القطري، فقط محادثات تليفونية تنسيقية من مدير منتخب قطر وتم إبلاغه بارتباط مبدئي للمنتخب ببعض المباريات الودية في أوروبا".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في يناير 2021 بمصر.

وأوضح علاء السيد "كل اتحاد حر في أن يطلق ما يشاء من مسميات على بطولاته الودية في إطار الدعاية لها وجذب الانتباه، واختيار المنتخبات المشاركة حق أصيل له طبق خطة إعداد منتخبه".

وأضاف مدير المنتخبات المصرية "التفضلات الفنية في مباريات الإعداد هي من صميم عمل الاتحاد المصري ولجانه الفنية".

وأتم تصريحاته "لم يصدر أي بيان من الاتحاد المصري لكرة اليد ببساطة لأنه لم توجه له دعوة رسمية".

ومن المقرر أن تستضيف قطر منتخبات الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وإسبانيا بطل أوروبا بجانب قطر المضيف وبطل آسيا ومنتخب تونس وصيف إفريقيا.

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