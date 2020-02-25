كرة يد - تونس تشارك بدلا من مصر في كأس القارات بقطر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 22:31

كتب : محمد سمير

يد مصر أبطال أمم إفريقيا لليد

وافق الاتحاد التونسي لكرة اليد على مشاركة فريق الرجال في كأس العالم للقارات المقرر إقامتها بقطر بدلا من مصر بطل إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد حصد لقب بطولة إفريقيا في يناير الماضي على حساب منتخب تونس في ملعبه.

وكشفت إذاعة موزاييك التونسية أن الاتحاد التونسي أعلن موافقته وقبول الدعوة التي تلقاها للمشاركة في كأس القارات.

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وتنظم قطر كأس القارات في نسختها الأولى بالفترة من 25 إلى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح التقرير أن مشاركة تونس تأتي بعد رفض الاتحاد المصري المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يشارك بالبطولة كل من إسبانيا بطل أوروبا وقطر بطل آسيا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية بجانب تونس وصيف إفريقيا.

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