فينجر: جنابري امتلك عددا من المميزات ومشكلة وحيدة.. وهكذا رحل عن أرسنال

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" إن سيرجي جنابري جناح فريقه السابق وبايرن ميونيخ حاليا لديه كل ما يلزم للتألق موضحا أنه عانى من مشكلة مع الفريق اللندني وانتهى المطاف برحيله إلى ألمانيا.

وصرح فينجر أثناء تحليله لمباراة تشيلسي وبايرن في دوري الأبطال قائلا: "جنابري ليس لديه أي حدود، لكن الأمر منوط بـ إلى أين يرغب في أن يصل".

وأضاف "لديه السرعة والقدرة الفنية وذكي للغاية، لكن في بعض الأحيان ينظر إلى كرة القدم بالطريقة السهلة، وتلك كانت مشكلته".

وواصل "أرسلته إلى وست بروميتش، لكن لم ينجح الأمر على الإطلاق، لكي أكون منصفا، كان لدينا اتفاقا معه لكن بايرن تمكن من ضمه عن طريق فيردر بريمن".

وأكمل "لديه قدرة فردية وجماعية، بسبب عدم مشاركته مع وست بروميتش أرسلته إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عاما في الصيف".

وتابع "قدم أداء جيدا للغاية، كان شابا وجاهزا وجهزناه للتوقيع على عقد جديد وفجأة طلب الرحيل إلى بريمن".

وأتم "لكن لم يكن بريمن هو من اشتراه، بل بايرن ميونيخ، وفي أقل من عام انضم إليه لكنها كانت صفقة قد تمت بالفعل من وقت سابق".

جنابري قاد بايرن ميونيخ للفوز ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0.

صاحب الـ24 عاما انضم إلى أكاديمية أرسنال تحت 18 عاما قادما من شتوتجارت بـ100 ألف يورو في صيف 2011، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2013.

خلال عام 2015 أعير إلى وست بروميتش ألبيون لفترة قصيرة وعاد إلى المدفعجية في فبراير عام 2016، ورحل في صيف نفس العام إلى بريمن بمبلغ 5 ملايين يورو.

وبعد موسم وحيد مع بريمن انضم جنابري إلى بايرن ميونيخ في صيف 2017 بمبلغ 8 ملايين يورو، وفي نفس الموسم أعير إلى هوفنهايم قبل أن يعود في صيف 2018 ويشارك بصفة أساسية مع العملاق البافاري.

وشارك جنابري خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 10 آخرين.

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