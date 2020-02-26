فينالدوم: هذا هو سبب ظهور ليفربول بحالة جيدة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

أرجع جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول النجاح الكبير الذي يحققه فريقه حاليا لعدة أسباب.

وقال فينالدوم لموقع ناديه: "نريد فقط مواصلة التقدم. نعرف ما يتعين علينا القيام به ونحاول الحفاظ على الزخم. نأمل أن نظل هكذا حتى نهاية الموسم".

وحافظ ليفربول على تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بفضل الفوز على وست هام يونايتد 3-2 ضمن الجولة 27.

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وأضاف "نعمل بجد من أجل الفوز بكل مباراة. قبل بضع سنوات كنا نرتكب أخطاء كثيرة، لكننا تعلمنا منها وأظن أن هذا هو سبب ظهورنا بحالة جيدة في الوقت الحالي. لدينا فريق لعبت عناصره مع بعضها البعض لسنوات".

وتحقق الفوز الأخير على وست هام بفضل مساهمة كبيرة من الثنائي ترينت ألكسندر-أرنولد وأندي روبرتسون، حيث صنع الأول هدفين وصنع الأخير هدفاً من الثلاثة.

وعن تألق الظهيرين روبرتون وترينت، وصناعتهم للعديد من الأهداف أوضح: "هو امتياز للفريق ككل. الفريق يساعدهما على اللعب بهذه الطريقة. الثنائي يعلم أن هناك من يحميه عندما يخسر الكرة".

وأتم الهولندي "الفريق ككل يقوم بعمله على نحو جيد ونحاول مساعدة بعضنا البعض. هذا ما نقوم به. نحن محظوظون لوجود ترينت وأندي، وهما محظوظان لوجودنا معهما".

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