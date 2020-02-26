أهداف جنابري وفأل سيء.. أبرز أرقام مواجهة تشيلسي وبايرن ميونيخ

استمر سيرجي جنابري في التسجيل ليفوز بايرن ميونيخ، ويحقق انتصارا قد يكون نذير شؤم للفريق الألماني.

بايرن ميونيخ لم يرحم تشيلسي وانتصر عليه بثلاثية دون رد على ملعب الأخير، ستامفورد بريدج، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المواجهة:

- بايرن ميونيخ هو الفريق الثالث الذي يفوز في أول 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا بعد برشلونة موسم 2002-2003 وريال مدريد موسم 2014-2015، لكن الثنائي الإسباني لم ينجح في تحقيق اللقب.

- سيرجي جنابري سجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا كلها جاءت ضد من نفس الدولة، بواقع 4 ضد توتنام وهدفين ضد تشيلسي.

- يعد سيرجي جنابري ثاني لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مرمى تشيلسي وعلى ملعبه في مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد رونالدينيو.

- أصبح سيرجي جنابري ثاني لاعب في دوري الأبطال يسجل ضد فريقين متخلفين من لندن في نفس الموسم، بعد لويس فيجو الذي سجل في أرسنال وتشيلسي موسم 1999-2000.

- سجل روبيرت ليفاندوفيسكي 9 أهداف هذا الموسم خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2013-2014.

- أصبح ليفاندوفيسكي هو أول لاعب يلعب في الدوري الألماني يسجل في 6 مباريات متتالية لدوري أبطال أوروبا.

- ماركو ألونسو هو أول لاعب يُطرد من تشيلسي منذ موسم 2011-2012 حين طُرد جون تيري ضد برشلونة.

- تعد الخسارة بثلاثة أهداف ضد بايرن ميونيخ هي أكبر هزيمة أوروبية في تاريخ الفريق اللندني على ملعبه.

- الخسارة ضد بايرن ميونيخ هي الثامنة لتشيلسي على ملعبه هذا الموسم ليكون أسوأ سجل للفريق اللندني منذ موسم 1985-1986.

- أسوأ 3 هزائم لفرق مدينة لندن على ملعبها في دوري أبطال أوروبا كانت ضد بايرن ميونيخ: حيث خسر أرسنال 1-5 وتوتنام 2-7 وتشيلسي 0-3.

- استعاد تياجو ألكانتارا الكرة 17 مرة خلال مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي أكثر من أي لاعب أخر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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