صن داونز يبرر.. لماذا وصل القاهرة مبكرا ويستضيف الأهلي عصرا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

صن داونز

فسر خالد علي منسق فريق صن داونز سبب الوصول مبكرا إلى القاهرة لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال منسق صن داونز عبر قناة "أون سبورت" صباح اليوم الأربعاء: "وصلنا مبكرا فجر اليوم الثلاثاء بسبب ظروف الطيران، لا توجد رحلات مباشرة إلى مصر من جوهانسبرج سوى أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة، فضلنا السفر يوم الاثنين والحصول على راحة الثلاثاء لتفادي ضيق الوقت".

وأضاف "صن داونز يكون مميزا دائما في مباريات الذهاب على أرضه، لكن نلعب خارج ملعبنا أفضل عندما يكون الإياب في جنوب إفريقيا، والمدرب أراح 10 لاعبين في المباراة الأخيرة بالكأس أمام فريق درجة ثانية استعدادا للقاء الأهلي".

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وبسؤاله عن سبب إقامة مباريات صن داونز عصرا، رد منسق صن داونز "لقد تحدثنا في الأمر الموسم الماضي ووجدنا سخرية، نعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربي كل 4 ساعات، ولا يوجد مولد كهربي بملعب المباراة، لذا نتفادى إمكانية انقطاع التيار أثناء المباراة".

واستطرد "كذلك المدير الفني يراها ميزة لنا، هذا حق مشروع لنا، مثلما تواجهنا الفرق العربية ليلا بعد الإفطار في المباريات التي تقام خلال شهر رمضان".

وبسؤاله عن تأثر فريقه بحشد جماهير الأهلي في ستاد القاهرة، رد عبر قناة النهار "الجماهير لن تلعب المباراة، بالتأكيد ستكون دافعا معنويا، ولكن من الممكن أن تضغط بالسلب على لاعبي الأهلي".

وأتم تصريحاته " لا نعتبرها مباراة ثأرية بل منافسة شريفة، الأهلي تغير عن الموسم الماضي، ويقوده حاليا مدرب لم يخسر مباراة في الدوري، وصعد وصيفا بعدد نقاط كبير، لذا لن يكون فريقا سهلا".

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