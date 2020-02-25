رائعة ميرتينز في برشلونة تقوده لمعادلة إنجاز هامشيك في نابولي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 22:41

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - نابولي - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

إذا فكر دريس ميرتينز بأي طريقة سيسجل هدف معادلة ماريك هامشيك الهداف التاريخي لن يتخيل أن سيكون بتلك الروعة.

البلجيكي سجل هدفه الـ 121 بقميص نابولي معادلا عدد أهداف القائد السابق ماريك هامشيك - الهداف التاريخي والأكثر تمثيلا للفريق بعدد المباريات- ولديه الفرصة للتسجيل المزيد والانفراد بالرقم القياسي.

رائعة ميرتينز تسكن شباك برشلونة في الدقيقة 29 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتسديدة "R2" من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لـ مارك أندريه تير شتيجن.

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خطأ من جونيور فيربو ظهير أيسر برشلونة في التمرير استغله البولندي بيتور زيلينسكي ومرر كرة للبلجيكي الغير مراقب الذي أودع الكرة في الشباك بكل أريحية.

هدف يحمل الرقم 26 له في دوري أبطال أوروبا خلال 64 مباراة بقميص البارتينوبي، والسادس له في النسخة الحالية.

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