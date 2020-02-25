المصري يبدأ توزيع دعوات مباراة نهضة بركان

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 22:40

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

أعلن النادي المصري عن بدء توزيع الدعوات المجانية لحضور مباراة نهضة بركان في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري ضد نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية، في المباراة التي تقام بملعب الجيش في السويس.

وأصدر المصري عدة تعليمات بشأن الدعوات المجانية التي سيتم توزيعها على جماهير الفريق عبر المنفذ المتواجد خلف المدرج البحري في استاد النادي.

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وجاءت التعليمات كالآتي:

أولا: الدعوات يتم توزيعها على أعضاء الجمعية العمومية المجددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019.

ثانيا: يتم توزيع الدعوات المجانية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب كارنيه العضوية.

ثالثا: يتم توزيع الدعوات على جماهير النادي المصري من غير أعضاء الجمعية العمومية اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة مساء أو انتهاء الدعوات أيهما أقرب وذلك بموجب صورة البطاقة الشخصية.

وتعد مباراة نهضة بركان هي الأولى للمدرب طارق العشري مع المصري، الذي تولى المهمة الفنية عقب رحيل إيهاب جلال.

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