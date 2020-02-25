مؤتمر جوارديولا: سترلينج جاهز لريال مدريد.. ونحتاج أن نلعب جيدا قبل الحديث عن الحظ

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جاهزية رحيم سترلينج للقاء ريال مدريد غدا الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "نعم رحيم جاهز للقاء، حالته البدنية رائعة وكان يستطيع اللعب ضد وست هام وليستر سيتي ولكن الطبيب طالبنا بعدم التسرع لذا هو جاهز الآن".

وبسؤاله إن كانت هذه الفرصة الأخيرة لذلك الجيل في مانشستر سيتي للفوز بلقب أبطال أوروبا قال جوارديولا: "لا كل اللاعبين أمامهم فرص أخرى للفوز باللقب".

وأكمل "نحن سنواجه فريق قوي غدا وهذا تحدي أمامنا وليس آخر تحدي، وأنت لا تعلم أبدا ماذا سيحدث في المستقبل لكن أؤكد إن الرغبة في الفوز متواجدة دائما".

وبسؤاله عن هل يحتاج سيتي للحظ للفوز بلقب دوري الأبطال أجاب المدرب الإسباني "يجب أن نلعب جيدا هذا قبل أي شيء".

وأضاف "يجب أن نكون أقوياء وأن نمتلك الإمكانيات اللازمة ثم نتحدث عن الحظ، في تلك المرحلة من البطولة من الهام أن نتحكم في كل شيء يمكن أن نتحكم فيه، ويجب أن نكون في أعلى تركيز لنا".

أما عن غياب إدين هازارد لاعب ريال مدريد للإصابة عن اللقاء قال مدرب سيتي: "هذا نبأ غير جيد لقد حظيت بشرف مشاهدته واللعب ضده في إنجلترا، أن تراه عن قرب أنت تقول ريال مدريد قام بعمل رائع بضمه، أتمنى لو كان يستطيع المشاركة في اللقاء فهو لاعب رائع".

اقرأ أيضا:

صن داونز: فرق شمال إفريقيا تتفوق علينا

لاعب سيتي: ابنتي تتهكم عليّ بأغنية صلاح

بين "السريالية" و"الفوضى".. كيف وصف العالم ما حدث في قمة الأهلي والزمالك

فان دايك يتغزل في محمد صلاح

أسطورة ليفربول: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي