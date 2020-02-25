مؤتمر سيلفا: لست نادما على عدم اللعب لـ ريال مدريد.. وأريد راموس في سيتي

شدد دافيد سيلفا قائد مانشستر سيتي، أنه غير نادم على اللعب لـ ريال مدريد في وقتٍ سابق من مسيرته.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وصرّح سيلفا خلال المؤتمر الصحفي: "نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وكل المباريات، أمام أي منافس، ريال مدريد أو غيره، كل المباريات مهمة".

وأضاف سيلفا الذي حضر المؤتمر في ملابس مدنية: "اللعب في أرضنا أفضل دائما حيث يتواجد جمهورنا، خصوصا أننا سنكون على دراية بنتيجة الذهاب، ولذا علينا تحقيق نتيجة جيدة ي مدريد أولا".

وطُلب من سيلفا اختيار لاعب من ريال مدريد لينضم إلى مانشستر سيتي: "هناك العديد من اللاعبين الرائعين في ريال مدريد، وكثيرا منهم زملائي وتشاركت معهم تجارب رائعة. سأختار راموس لأني أعرفه منذ فترة طويلة، إنه قائد وقد يساعدنا".

وأضاف الدولي الإسباني السابق: "مواجهة ريال مدريد حافز لنا، فزنا بالدوري الإنجليزي عامين متتاليين وهو أمر صعب للغاية، أما هذا الموسم فـ ليفربول صعب المراس، ولذا علينا التركيز على مسابقات أخرى".

وشدد سيلفا أن دور اللاعبين التركيز في أرض الملعب وليس الالتفات إلى العقوبة الأوروبية الموقعة على النادي: "العقوبة لا يجب أن تؤثر علينا، يتوجب أن نركز على مبارياتنا، لا شيء بأيدي اللاعبين".

وأوضح كيف يمكن الفوز على ريال مدريد: "علينا أن نكون أقوياء في الهجوم، وأن نستحوذ على الكرة، ونسيطر على المباراة، تماما كما نفعل في السنوات الأخيرة".

وأتم: "لست نادما على عدم اللعب لـ ريال مدريد، فأنا لم أتخيل أن تكون مسيرتي مثالية لهذه الدرجة، في سيلتا وفالنسيا وإيبار ومانشستر سيتي، لا أستطيع الشكوى، أنا سعيد بالطريقة التي سارت بها مسيرتي".

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