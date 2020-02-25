كرة طائرة - الزمالك يتخطى السيب العماني ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 21:34

كتب : محمد سمير

فريق الزمالك - كرة طائرة

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد تخطي السيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام البطولة العربية للأندية في مصر على صالة استاد القاهرة وحتى يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

وخسر الزمالك الشوط الأول لصالح الفريق العماني بنتيجة 29-31 قبل أن يعادل النتيجة بـ 25-20 في الشوط الثاني.

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وفاز الزمالك بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة واحدة 25-19 ليحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة العربية.

ويواجه الزمالك فريق كاظمة الكويتي في نصف النهائي مساء غد الأربعاء.

وعلى الجانب الآخر يلعب الأهلي المصري أمام الأهلي البحريني في المباراة الثانية من نصف النهائي.

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