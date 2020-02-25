حوار - النني: أخذت وقتا لأفهم أزمة الدوري الأوروبي .. والفارق بين الدوري الإنجليزي والتركي ليس كبيرا

أجرى محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي حوارا مع شبكة "بي إن سبورتس" التركية عن تجربته بقميص النسور وسبب انضمامه والفارق بين الدوري التركي والإنجليزي.

النني كشف في البداية سبب انضمامه للنسور قائلا: "لأن بيشكتاش ناد كبير، العامل الأكبر كان ميسوت أوزيل، فهو أخي، عندما جاء العرض سألته عن رأيه وأخبرني أن النادي كبير للغاية ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة".

وتابع عن الفارق بين الدوري الإنجليزي والتركي "قبل أن أتي اعتقدت أن الفارق كبير، لكن عقب الانتقال رأيت أن الفارق ليس كبيرا مثلما اعتقدت".

وواصل "هنا العديد من اللاعبين الجيدين، الدوري صعب وعدة فرق تتنافس على اللقب، كل الفرق قوية بشكل كافي للفوز على الأخرى".

أردف عن الأجواء في ملعب فودافون أرينا معقل الفريق "الأجواء رائعة من الرائع اللعب أمام الجماهير، دعمهم لا يتوقف طوال الـ 90 دقيقة".

وأكمل "أنا سعيد كوني جزءا من عائلة بيشكتاش، ماذا سيحمل المستقبل؟ لا أتوقع هذا".

🦅 Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny, beIN SPORTS ekranlarında! 📌 Türkiye ve Beşiktaş'taki tecrübeleri 🎙 Mohamed Elneny Özel Röportajı, saat 20.30'da beIN SPORTS HD 1'de! pic.twitter.com/SxrZEjDGZB — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 25, 2020

وعن إمكانية بقاءه مع الفريق لموسم آخر "إذا أراد النادي بقاءي تمشيا مع البنود الموجودة في عقدي، أود أن أبقى، إذا سمحت الظروف سأبقى هنا".

وتطرق النني للحديث عن التغيير الفني بعد رحيل عبد الله أفشي وتعيين سيرجين يالتشين مديرا فنيا.

وواصل لاعب الوسط المصري البالغ 27 عاما "عبد الله أفشي مدرب جيد للغاية وقدم أفضل ما لديه هنا، حالفنا سوء حظ ولم نفز في بعض المباريات التي كان بإمكاننا الفوز بها".

وتابع "النادي كبير ويريد الفوز وغُير المدرب لكن هذا لا يمنع أن أفشي مدرب جيد يعرف كرة القدم جيدا، سيرجن يالتشين مدرب جيد ويعرف اللاعبين وكرة القدم التركية ويريد اللعب بكل قوة وضغط".

وأشاد بمدربه "يريد دائما أن نقدم 100% وإلا ستجلس على مقاعد البدلاء، يستطيع أن يكون واحد من أهم المدربين في أوروبا والعالم ولديه القدرة على ذلك".

وهل سيتغيرموقف الفريق إذا درب يالتشين منذ بداية الموسم: "لا أعرف، الله أعلم".

💬 Takım Sergen Yalçın'la sezona başlasa, durum farklı olur muydu? 🗣Mohamed Elneny: "Onu Allah bilir, ben bilemem." #beINSPORTS — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 25, 2020

وأردف عن المنافسة "كل شيء متاح في كرة القدم، قد نفز في مباراتين أو ثلاثة وتظل الأمور مفتوحة".

ويحتل النسور المركز السابع بفارق 9 نقاط عن صدارة الدوري التركي والذي يحتله باشاك شهير برصيد 46 نقطة من 23 مباراة.

واستدرك النني الحديث عن خروج الفريق المبكر في الدوري الأوروبي "أخدت وقتا طويلا لأفهم ماذا حدث، اعتقدت أننا قد ننهي دور المجموعات في الصدارة ثم واجهنا أشياء في المباريات كانت صعبة للغاية، خسرنا مباراة ولفرهامبتون في الدقيقة الأخيرة، كذلك مباراة باراتسلافا وبراجا على ملعبنا أيضا".

وأكمل "في بعض الأحيان يكون لدينا فرصة في كرة القدم، مباراة طرابوزن الأخيرة كانت خير مثال، سنحت لنا عدة فرص للفوز بالمباراة ومن ثم سجلوا هدفين وخسرنا نقطتين مثلما حدث في الدوري الأوروبي".

النسور فازوا في مباراة واحدة فقط من أصل 6 مباريات في دور المجموعات وخسر 5.

وأثنى النني على زميله في خط الوسط الكندي أتيبا هاتشينسون "من الرائع اللعب بجواره أشكره، لدينا تواصل جيد ودائما نتحدث عن المباريات".

وعن الأغاني التركية التي يشتهر زميله كيفين برنس بواتينج بغناءها أتم "لا أحب الموسيقى كثيرا، أنا دائما استمع للقرآن".

وخاض النني الموسم الجاري 25 مباراة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات وعقب نهاية الموسم يعود إلى أرسنال الإنجليزي عقب نهاية إعارته.

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