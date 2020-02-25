تشكيل برشلونة – أومتيتي أساسي.. ورباعي وسط أمام نابولي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

برشلونة

واصل كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، الاعتماد على 4 لاعبين في خط الوسط، خلال مواجهة نابولي.

برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على نابولي في ملعب سان باولو، بذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد سيتيين على طريقة 4-4-2 للمباراة الثانية على التوالي، بسبب النقص في العناصر الهجومية.

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كما يعوّل على الفرنسي صامويل أومتيتي في عمق الدفاع، على حساب مواطنه كليمنت لونجليه.

في المقابل، دفع جينارو جاتوزو مدرب نابولي بالثلاثي الهجومي الناري خوسيه ماريا كاييخون، ودريس ميرتنز، ولورنزو إنسييني.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

دكة بدلاء برشلونة: نيتو – كليمنت لونجليه – رونالد أراوخو – سيرخيو أكييمي – أرتور ميلو – ريكي بويج – أنسو فاتي

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: جيوفاني دي لورنزو – كوستاس مانولاس – نيكولا ماكسيموفيتش – ماريو روي

الوسط: فابيان رويز – دييجو ديمه – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون – دريس ميرتنز – لورنزو إنسييني

دكة البدلاء: أليكس ميريت – سيباستيانو لوبيرتو – السيد هيساي – آلان – إليف إلماس – ماتيو بوليتانو – أركاديوش ميليك

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة

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