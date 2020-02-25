تشكيل ليلة الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وجيرو أساسي في تشيلسي

أعلن هانز ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل استدعاء مدرب الفريق البافاري لقوته الضاربة من أجل مواجهة طموح تشيلسي ومدربه فرانك لامبارد.

وجاء تشكيل بايرن كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: بنجامين بافارد- جيروم بواتنج- ديفيد ألابا- ألفونسو ديفيز

في الوسط: تياجو ألكانتارا- جوشوا كيميتش- توماس مولر

في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- سيرجي جنابري- كينجسلي كومان

أما تشكيل تشيلسي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: ويلي كاباييرو

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- أندرياس كريستينسين- أنطونيو روديجير

في الوسط: رييس جيمس- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- ماركوس ألونسو

في الهجوم: ويليان- أوليفييه جيرو- ماسون ماونت

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