تقرير: هاندانوفيتش جاهز لمواجهة يوفنتوس في الدوري

يقترب سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر من العودة للمشاركة مع فريق وذلك أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويواجه إنتر فريق يوفنتوس مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وكشف موقع فوتبول إيطالي عن جاهزية اللاعب بعد إصابته يوم 2 فبراير بكسر في إصبعه باليد اليسرى.

وغاب هاندانوفيتش عن أخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي بالإضافة لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون دانييلي باديلي الحارس الأساسي لمواجهة إنتر ولودجوريتس بلقاء الإياب في الدوري الأوروبي.

ويحتل إنتر المركز الثالث بالدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

ولإنتر مباراة مؤجلة تم تأجيلها بسبب الخوف من فيروس كورونا.

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