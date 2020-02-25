تقرير: جيمس رودريجيز لن ينضم إلى كولومبيا كبديل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز

توترت العلاقة بين كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا وجيمس رودريجيز قائد المنتخب في الساعات الأخيرة.

البرتغالي كيروش رفقة ماريو يبيس المدير الرياضي للمنتخب وأحد أهم لاعبي كولومبيا سابقا زارا مدينة مدريد والتقوا مع اللاعب قبل بدء استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم 2022.

ووفقا لخافيير هيرنانديز صحفي في "بلو راديو" الكولومبية فأن كيروش أخبر جيمس أن مكانه ليس مضمونا في المنتخب ورد عليه الأخير أنه لن ينضم إلى المنتخب كبديل.

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وحسبما نقلت صحيفة "إل تيمبو" في كولومبيا فان الصحفي أضاف أن هناك لاعبين يلعبون أكثر لكن في دوريات أقل.

جيمس البالغ 28 عاما الموسم الجاري شارك في 13 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات سدل هدفا وصنع 2.

وشاهد كيروش ويبيس مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو التي غاب عنها جيمس دون المشاركة في أي دقيقة، ومباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول.

تفتتح كولومبيا مشوارها في تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية بمواجهة فنزويلا في السابع والعشرين من مارس المقبل.

وعلى المستوى الدولي بقميص اللوس كافيتيروس خاض لاعب موناكو وبورتو السابق 76 مباراة سجل 22 هدفا.

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جيمس رودريجيز كولومبيا ريال مدريد
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