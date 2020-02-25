قلق في ليون من قدوم مشجعي يوفنتوس بسبب فيروس كورونا

تتأهب السلطات الفرنسية لحضور 3000 آلاف مشجع من يوفنتوس إلى ليون لحضور المباراة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليون فريق يوفنتوس مساء غد الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن حدوث ارتباك في ليون بسبب عدد الجماهير الكبير المتوقع قدومه لمساندة يوفنتوس، ويأتي ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطالب عمدة منطقتي ميزيو وديسين القريبين من الاستاد المستضيف، منع الجمهور القادم من تورينو من الحضور بسبب الخوف من الفيروس.

ويأتي ذلك مع إعلان إيطاليا اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات من الفيروس من 7 إلى 10 حالات.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن إقامة مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان المقرر لها الأحد المقبل بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.

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