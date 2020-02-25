مؤتمر راموس: عقوبة بسبب تصريحاتي؟ نحن في بلد ديمقراطي

لا يرى سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أن تصريحاته ضد خوسيه هيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو، لم تتجاوز الخطوط الحمراء.

راموس ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر سيتي غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان راموس قد شن هجوما عنيفا على هيرنانديز هيرنانديز عقب مباراة سيلتا فيجو، مشيرا إلى أن الحكم "لا يحترم اللاعبين"، وافترض أنه "يمتلك مشاكل شخصية معه".

وعند سؤاله عن الفارق بين التحكيم الأوروبي والإسباني، أجاب: "الأمر لا يتعلق بالاضطهاد، لكن فلسفة التحكيم في أوروبا مختلفة عن إسبانيا، إنهم أكثر تساهلا في بعض الأمور. لطالما حرصت على علاقتي مع الحكام، باستثناء واقعة المباراة الماضية، والتي أعتقد أنها مشاكل شخصية. لكن بخلاف ذلك فعلاقتي جيدة مع الحكام".

وعن احتمالية تعرضه لعقوبة بسبب تصريحاته: "لم أقل أي شيء غير محترم، نعيش في بلد ديمقراطي حيث يمكنك قول ما تريد، ولا أعتقد أنني تجاوزت الحدود".

وتحوّل للحديث عن مباراة سيتي: "دوري أبطال أوروبا بطولة مميزة على الدوام، وموسيقى دوري الأبطال بمثابة حافز إضافي للاعبين والجماهير، امتلاكنا الرقم القياسي في التتويج باللقب ليس صدفة. من دواعي سروري أن ألعب في دوري الأبطال، إنها حماسية ومحفزة".

وقلل راموس من خطورة النتائج السلبية الأخيرة للفريق: "كرة القدم تتوقف على النتائج، والفريق لم يتغيّر في العديد من الأشياء، خسرنا مباريات رغم لعبنا جيدا فيها، مثلما حدث أمام ليفانتي، قدّمنا مباراة عظيمة لكننا لم ننهي الهجمات بشكل جيد، ولذا عوقبنا في النهاية. نهتم الآن باللعب بشكل جيد فقط وليس الحديث".

كما لا يرى أن فريقه يعاني هجوميا كما افترض البعض: "إنه رأي يُحترَم، لكن طوال الموسم لم يتحدث أحد عن مشاكل هجومية. في المباريات الأخيرة لم نكن حاسمين في الفرص التي سنحت لنا. فريقنا يقوم بالكثير من الأمور الإيجابية، ولا أعتقد أننا نعاني هجوميا".

وعن مواجهة بيب جوارديولا والرغبة في الإطاحة به: "أكن احتراما كبيرا لـ بيب، إنه مدرب عظيم ويمتلك خبرة كبيرة، أرقامه تتحدث عنه. حافزنا الأساسي هو دوري أبطال أوروبا، وهدفنا المقبل الإطاحة بـ مانشستر سيتي. أما الفوز على جوارديولا فهو أمر عارض وليس الهدف الأساسي".

وسُئل راموس عن حقيقة تعقُد عملية تجديده: "يتحدثون عن أمر تجديدي منذ أسابيع، النادي في وضع مثالي على كافة النواحي، ولذا لسنا في حاجة إلى التعجل. سنصل إلى تفاهم بغض النظر عما يريده النادي. أتفهم أن النادي يجدد لعام واحد عندما يصل اللاعب إلى عام معين. هناك محاولة لخلق أزمة بيني والنادي، لكن تفكيرنا منصب على الدوري ودوري أبطال أوروبا".

ودافع راموس عن زميله جاريث بيل: "كقائد للفريق، ليس من حقي الحكم على حياة اللاعبين الخاصة، نحن ناضجون ونتمتع بالاحترافية وندرك ما يجب فعله".

كما تمنى سرعة تعافي إدين هازارد الذي تجددت إصابته: "أتمنى أن يتعافى هازارد في أسرع وقت حتى يكون جاهزا في الوقت المهم من الموسم وأن يتوفر المزيد من اللاعبين للمدرب. سيكون أفضل لو احتار زيزو في اختيار اللاعبين".

راموس كان قد ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة جالاتسراي في إسطنبول بدور المجموعات وقتما عاش الفريق فترة سيئة، فهل يكون ظهوره في مؤتمر سيتي نقطة تحوّل أخرى؟

القائد يجيب: "وقتها كان الفريق بفترة صعبة، وأنا أحب إظهار وجهي في تلك اللحظات، أشعر براحة أكبر في الحديث أثناء الأوقات الصعبة. أي خطأ أمام مانشستر سيتي أو أمام برشلونة قد يكلفنا لقبا. علينا الكثير من الضغط، وعلينا الحديث داخل الملعب وليس خارجه".

وافترض راموس أن عقوبة سيتي قد يكون لها وجه إيجابي: "قد تكون عقوبة مانشستر سيتي دافعا لهم في هذه النسخة، لأنهم لن يشاركوا لعامين مقبلين".

وأتم مؤكدا على ثقته في مدربه: "زيدان أفضل من يتعامل مع التوتر، سنحاول ألا نودع المسابقة من هذا الدور وأن نلعب بشخصيتنا وألا نخشى المنافس".

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