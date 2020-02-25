كالتشيو ميركاتو: إنتر يحدد بديل لاوتارو من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

لاوتارو

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي بديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حال قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

المهاجم الشاب تربطه التقارير في الآونة الأخيرة بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

ويمتلك لاوتارو شرطا جزائيا في عقده يصل إلى 110 مليون يورو.

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الأرجنتيني البالغ 22 عاما سجل 16 هدفا وصنع 4 في 30 مباراة بقميص النيراتزوري في جميع المسابقات خلال ثاني مواسمه.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن الجابوني إيمريك بيير أوباميانج مهاجم أرسنال قد يكون بديله في ملعب جوسيبي مياتزا.

أوباميانج ينتهي تعاقده مع أرسنال في 2021 ويقترب من الرحيل رغم مفاوضات الجنرز بإقناعه بالبقاء.

وقد تصل قيمة انتقال المهاجم البالغ 30 عاما إلى 55 أو 60 مليون يورو خاصة في ظل اهتمام أنطونيو كونتي بالحصول على خدماته.

وينافس أوباميانج على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا في الصدارة بجوار جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وأضاف التقرير أن الفرنسي أوليفييه جيرو قد ينضم لإنتر في الصيف بعدما فشل انتقاله في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة رغم الاتفاق على كافة البنود.

انتقال بطل العالم سيكون في صفقة حرة بعد انتهاء تعاقده مع البلوز.

ويمتلك إنتر في خط هجومه البلجيكي روميلو لوكاكو القادم من مانشستر يونايتد والشاب سيباستيانو إسبوسيتو البالغ 17 عاما.

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