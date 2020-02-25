كرة طائرة - بشق الأنفس.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 19:10

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة طائرة

تأهل رجال الأهلي للكرة الطائرة إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بشق الأنفس بعد مباراة صعبة أمام السلام العماني.

وتغلب الأهلي على السلام العماني بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتأهل إلى المربع الذهبي.

وتقام البطولة العربية على صالة استاد القاهرة حتى يوم 28 من شهر فبراير الجاري، ويمثل مصر ناديا الأهلي والزمالك.

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تقدم الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يعادل السلام العماني النتيجة في الشوط الثاني بعد الفوز به 27-25.

وعاد الأهلي بقوة في الشوط الثالث وتقدم مجددا بنتيجة 25-17 لكن عادل السلام النتيجة مجددا بالفوز 26-24 ليتم اللجوء للشوط الفاصل.

وتقدم الأهلي في الشوط الفاصل بنتيجة 10-5 قبل أن تظهر الصحوة العمانية ويتعادل الفريقين 11-11 ولكن بشق الأنفس حسم الأهلي المباراة بنتيجة 16-14.

ويلتقي الأهلي فريق الأهلي البحريني مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات نصف النهائي.

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