تقرير فرنسي: دورتموند يستهدف موهبة رين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا

يواصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني استهدافه للنجوم الشباب لضمهم لصفوف فريقه كما اعتاد أن يفعل في السنوات الماضية، وهذه المرة الهدف هو إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين الفرنسي.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن دورتموند يريد ضم لاعب الوسط الشاب الذي يقدم مستوى مميز مع فريق ستاد رين في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

كامافينجا البالغ من العمر 17 عاما والذي يلعب في مركز الوسط المدافع، يساهم بشكل كبير في احتلال رين المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي.

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وكشفت الصحيفة أن رين سيطلب مبلغ يقترب من 60 مليون يورو للتخلي عن نجمه الشاب.

وأضافت أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتبر كامافينجا هو البديل المستقبلي للبرازيلي كاسيميرو نظرا لأنه يلعب في نفس مركزه، وقد يحاول ضمه بعد عدة سنوات.

إلا أن دورتموند يأمل في إتمام الصفقة بمبلغ أقل من ذلك بعض الشيء اعتمادا على بيع نجمه الحالي جادون سانشو الذي أعلن رحيله عن النادي الألماني بنهاية الموسم.

ويريد دورتموند تكرار تجربته الناجحة بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي ضمه النادي الألماني في يناير الماضي قادما من ريد بول سالزبورج.

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