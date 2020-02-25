أبريو يكشف كيف أقنع جوارديولا باللعب في المكسيك: شعرت أنني حمار في انتظار تمريرته

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

سيباستيان أبريو - بيب جوارديولا - دورادوس دي سينالوا

اختتم بيب جوارديولا مسيرته في المكسيك بقميص فريق دورادوس دي سينالوا كلاعب عام 2006.

بيب عقب تجربته في برشلونة التي استمرت حتى 2001 قضى 5 مواسم بقمصان 4 فرق مختلفة، بريشيا وروما وأهلي قطر ودورادوس.

سيباستيان أبريو كشف كيف أقنع بيب بالانتقال للعب في المكسيك عبر شبكة “TyC sports” قائلا: "خوانما ليلو أتي إلى قائلا "سيبا" عليك إقناع بيب بالقدوم لنا".

أخبار متعلقة
مؤتمر زيدان: جوارديولا أفضل مدرب في العالم.. علينا القيام بشيء مختلف ضد سيتي كروس: لا أظن أني سأعمل مع جوارديولا مجددا.. أريد إنهاء مشواري في ريال مدريد جوارديولا: نريد أن نصبح مثل الملك ريال مدريد جوارديولا: في المرة المقبلة سنسجل ركلة الجزاء

وتابع "أخبرني بأن أقول له ماذا يمثل النادي، في ذلك الوقت كنا نتدرب في متنزه صيفي مع أحواض سباحة وغرفة تغيير الملابس لدينا كانت أكواخ من القش مع كراسي بلاستيكية صغيرة في العراء".

وأضاف المهاجم الأوروجوياني "كان عليك استخدام المناشف لأن هناك عائلات وأطفال".

وأكمل "أخبرت بيب أن المدينة لديها شاطئ وملعب رائع ومجموعة لاعبين جيدين للغاية، دائما ما كان يسأل على المنشأت لكنني واصلت قول نفس الشيء: لا أعلم ماذا سأقول".

وأردف "كنا على اتصال وكان من الرائع أن أتزامل معه لكنه عار في التوقيت نفسه لأنه كان في مستوى مختلف".

وأتم "اعتدت أن أفكر كيف يمكن له قبل أن يحصل على الكرة امتلاك فرصتين أو ثلاثة للتمرير، شعرت أنني حمار لأننا كنا ننتظره يتحكم بالكرة ومن ثم يمرر".

بيب لعب بقميص الفريق 10 مباريات في الدوري المكسيكي وسجل هدفا للفريق الذي دربه في 2019 دييجو أرماندو مارادونا في الدرجة الثانية.

ولعب أبريو في 29 ناديا ليصبح أكثر لاعب ارتداءً لقمصان الأندية، وأتم انتقاله وهو بعمر الـ 42 إلى بوسطن ريفر الأوروجوياني في يوليو الماضي.

اقرأ أيضا:

صن داونز: فرق شمال إفريقيا تتفوق علينا

لاعب سيتي: ابنتي تتهكم عليّ بأغنية صلاح

بين "السريالية" و"الفوضى".. كيف وصف العالم ما حدث في قمة الأهلي والزمالك

فان دايك يتغزل في محمد صلاح

أسطورة ليفربول: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي

جوراديولا أبريو الدوري المكسيكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر ليلة الأبطال - نابولي ضد برشلونة دقيقة | أوروبا
مؤتمر سيلفا: لست نادما على عدم اللعب لـ ريال مدريد.. وأريد راموس في سيتي 3 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يتخطى السيب العماني ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية 7 دقيقة | رياضات أخرى
حوار - النني: أخذت وقتا لأفهم أزمة الدوري الأوروبي .. والفارق بين الدوري الإنجليزي والتركي ليس كبيرا 35 دقيقة | المحترفون
تشكيل برشلونة – أومتيتي أساسي.. ورباعي وسط أمام نابولي 35 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وجيرو أساسي في تشيلسي 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك