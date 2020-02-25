في الدرجة الثانية – الكاس يقهر الأولمبي في مباراة الخمس حالات طرد

انفرد ألعاب دمنهور صدارته لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري، فيما ظل الفوز غائبا عن بيلا متذيل الترتيب.

وشهد اليوم الثلاثاء إقامة مباريات الجولة 16 لمجموعة بحري، وشهدت تسجيل 17 هدفا.

ألعاب دمنهور تغلب على الحمام بهدفين دون رد، بهدفي محمد ميدو، وعمار شرف.

ليرفع ألعاب دمنهور رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، ويتجمّد رصيد الحمام عند 17 نقطة في المركز التاسع.

وتعثّر فاركو بالتعادل أمام ضيفه غزل المحلة بهدف لكل طرف.

أحمد العزب تقدّم لـ فاركو، قبل أن يتعادل هاني عادل للغزل.

ليرفع فاركو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، ويرفع غزل المحلة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل المنصورة مع دكرنس بهدف لكل طرف.

محمد نجاتي تقدّم للمنصورة من ركلة حرة مباشرة، فيما أدرك السيد كناشة، قبل أن يهدر زميله محمد حمودة ركلة جزاء.

وتغلّب أبو قير للأسمدة على الأولمبي بهدفين دون رد، بهدفي محمد عبد الله، ومصطفى الخواجة.

لينتصر أحمد الكاس على بيته الأولمبي، في مباراة شهدت طرد إسلام جمارك لاعب الفريق السكندري العريق، ومدربه محمد كيتا، ومساعده مصطفى فؤاد، بالإضافة إلى خالد عبده المدرب العام لـ أبو قير، ويسري عز المدرب العام لأبو قير.

ليرفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وتجمّد رصيد الأولمبي عند 16 نقطة في المركز 10.

واكتسح بلدية المحلة ضيفه بيلا بأربعة أهداف دون رد، بأهداف علاء شعبان، ومحمود صلاح، وإبراهيم فاضل، وأحمد رفعت.

ليصل البلدية إلى النقطة 22، ويتجمّد رصيد بيلا عند 5 نقاط في المركز 12 –الأخير- دون أي انتصار.

وبنفس النتيجة العريضة، فاز الرجاء على مالية كفر الزيات، بأهداف وائل فرج، وإبرهيم رخا من ركلة جزاء، ومحمد إسماعيل، وطارق سالم.

ليرفع الرجاء رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، ويتجمّد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط في المركز 11 دون أي انتصار.

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