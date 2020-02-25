شكوك حول إصابة 4 مشجعين لـ فالنسيا بـ فيروس كورونا بعد مباراة أتالانتا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

أتالانتا - فالنسيا - دوري أبطال أوروبا

ينتشر فيروس كورونا بطريقة سريعة في إيطاليا وبسبب مباراة أتالانتا وفالنسيا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا انتقلت العدوى إلى إسبانيا.

كشفت تقارير أن فيروس كورونا أصاب 4 مشجعين لفالنسيا الإسباني وظهرت أعراض المرض علىهم، بعدما حضروا مباراة أتالانتا في ملعب سان سيرو والتي انتهت 4-1.

ويعد إقليم لومبارديا الأكثر تضررا في إيطاليا والذي يضم مدينتي ميلانو وبيرجامو.

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هيرميليندا فاناكلوكا نائب المدير العام لعلم الأوبئة في قسم الصحة في فالنسيا علقت قائلة: "سنتحدث إليهم ونعرف عدد الأيام التي قضوها في ميلانو وكيف ظهرت الأعراض عليهم وسنقيم الحالة إذا كانت إصابة بالكورونا أم نزلة برد أخرى".

وتعاني إيطاليا من إصابة 288 حالة وارتفعت حالة الوفيات إلى 7 وأغلبها في شمال إيطاليا.

وأُكدت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 6 مباريات بدون جماهير في الجولة 26 من المسابقة وهي مباريات، أودينيزي وفيورنتينا، ميلان وجنوى، بارما وسبال، ساسولو وبريشيا، يوفنتوس وإنتر، سامبدوريا وهيلاس فيرونا.

كما تقام مباراة إنتر ولودوجريتس في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي خلف أبواب مغلقة على ملعب جوسيبي مياتزا.

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فيروس كورونا فالنسيا أتالانتا دوري أبطال أوروبا
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