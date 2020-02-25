مؤتمر زيدان: جوارديولا أفضل مدرب في العالم.. علينا القيام بشيء مختلف ضد سيتي

انهال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالمديح على مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قبل لقاء الفريقين غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياجو برنابيو.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "هذه ليست منافسة بين زيدان وجوارديولا بل هي مباراة يريد الجمهور أن يشاهد مواجهة جيدة ونحن سعداء بخوض تلك المباريات".

وبسؤاله عن سبب قوله إن جوارديولا الأفضل في العالم علق "لأنه أظهر ذلك بشكل مستمر وهذا ما أشاهده منه، ربما هناك من يرى أن هناك من هو أفضل منه، لكن بالنسبة لي فجوارديولا الأفضل في العالم".

وعن معايشته مع جوارديولا حينما كان الأخير مدربا لبايرن ميونيخ قال: "تحدثنا كثيرا وحصلت على بعض النصائح منه لكنني لن أفصح عنها".

وشدد "لكل مدرب أسلوبه الخاص لكنني استلهمت من جوارديولا الكثير من الأشياء الجيدة ومع أشخاص مثله يجب أن نتعلم".

وبسؤاله عن ابتعاد سيتي عن لقب الدوري وهل هذا شيء جيد أم سيئ لريال مدريد أجاب زيدان "لا نفكر في ذلك فسيتي فريق رائع وسيقدم كل شيء أمامنا للفوز".

وأتم "هناك فرق عديدة متشابهة في الأسلوب مثل سيتي وبرشلونة وسيلتا فيجو وفياريال ولا تتعلقالمواجهة بتعطيل ما يجيدون القيام به بل علينا البحث عن شيء مختلف لإيقافهم".

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