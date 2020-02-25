مران الزمالك - جلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين.. والاطمئنان على حالة عبد الشافي وجمعة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 18:02

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الدوري المصري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

محمد عبد الشافي

النادي : الزمالك

الزمالك

وشدد كارتيرون على أن الفترة المقبلة هامة في مشوار الفريق وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء الترجي.

ويستضيف الزمالك فريق الترجي مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وحرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على توجيه كلمة خلال الجلسة وشدد على تركيز الجميع خلال الفترة الحالية في ظل خوض مواجهة مهمة بدوري الأبطال.

وأوضح شيكابالا أن الجميع لديه الإصرار والعزيمة لتحقيق الهدف الأساسي وهو الفوز على الترجي والتواجد بنصف نهائي دوري الأبطال.

واطمئن الجهاز الفني على حالة الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي بسبب شعورهما ببعض الإجهاد العضلي بعد لقاء السوبر المصري.

ويشارك الثنائي في التدريبات الجماعية المقامة على ملعب النادي مع باقي اللاعبين.

كما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبية خاصة للثلاثي حازم إمام وطارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" بصالة الألعاب الرياضية.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة والجفاظ على مستواهم البدني ومعالجة الإرهاق.

ويؤدي محمد عبد الغني مدافع الفريق المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ويأتي ذلك لتخلص عبد الغني من إجهاد العضلة الضامة التي يعاني منها الفترة الأخيرة.

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الزمالك كارتيرون عبد الله جمعة عبد الشافي
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