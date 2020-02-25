اختر تشكيل برشلونة لمواجهة نابولي

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نابولي في ملعب سان باولو، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

ومع خيارات محدودة لـ كيكي سيتيين مدرب البلاوجرانا، ضع نفسك مكانه واختر التشكيل الأفضل لخوض اللقاء.

لكنك لن تستطيع التعويل على الدنماركي مارتن برايثوايت غير المقيّد أوروبيًا.

اقرأ أيضا:

صن داونز: فرق إفريقيا تتفوق علينا

لاعب سيتي: ابنتي تتهكم عليّ بأغنية صلاح

بين "السريالية" و"الفوضى".. كيف وصف العالم ما حدث في قمة الأهلي والزمالك

فان دايك يتغزل في محمد صلاح

أسطورة ليفربول: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي