اختر تشكيل برشلونة لمواجهة نابولي

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

ميسي - فاتي - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نابولي في ملعب سان باولو، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

ومع خيارات محدودة لـ كيكي سيتيين مدرب البلاوجرانا، ضع نفسك مكانه واختر التشكيل الأفضل لخوض اللقاء.

لكنك لن تستطيع التعويل على الدنماركي مارتن برايثوايت غير المقيّد أوروبيًا.

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