قائمة ريال مدريد – عودة بيل أمام مانشستر سيتي

عاد جاريث بيل لقائمة ريال مدريد، لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وضمت قائمة ريال مدريد للمباراة 19 لاعبا، من ضمنهم 3 حراس مرمى.

وعاد بيل بعد استبعاده من مواجهة ليفانتي الماضية في الدوري الإسباني، كما عاد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

واستبعد زين الدين زيدان مدرب الفريق، كل من: رودريجو، وبراهيم دياز، وناتشو فيرنانديز، وجيمس رودريجيز، وماريانو دياز.

فيما يبتعد الثنائي إدين هازارد، وماركو أسينسيو للإصابة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أيولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي

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